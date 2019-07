(ANSA) – MILANO, 12 LUG – I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sequestrato 4 milioni di euro a un dipendente di IWBank, l’istituto di credito online di Ubi Banca, indagato per abusivismo finanziario nell’ambito di una indagine del pm milanese Carlo Scalas. Il decreto di sequestro preventivo eseguito dai finanzieri è stato firmato dal gip Maria Cristina Mannocci. Secondo l’accusa il dipendente di IWBank, pur non essendo abilitato, avrebbe gestito il patrimonio di alcuni facoltosi clienti dell’istituto di credito: dal 2015 al 2017 sui loro conti avrebbe movimentato in entrata e uscita 641 milioni. Dagli accertamenti è emerso che il funzionario era prima promotore finanziario e poi consulente finanziario e non poteva quindi occuparsi della gestione del portafoglio dei clienti.