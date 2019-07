(ANSA) – CASTIONE DELLA PRESOLANA, 12 LUG – “Siamo contenti di poter giocare la Champions vicino a casa: ci facilita le cose anche dal punto di vista organizzativo”. Nel primo giorno di ritiro, Andrea Masiello commenta dall’albergo la concessione dello stadio “Giuseppe Meazza” all’Atalanta per le partite casalinghe della competizione europea alle porte. “Siamo grati all’Inter e al Milan per l’opportunità, per noi essere così vicini è importante pure per il recupero post partite – spiega il difensore -. Le reazioni dei tifosi delle due milanesi? Non mi permetto di giudicarle”. Il Gewiss Stadium, pronto a fine settembre per la prima tranche dei lavori,per quest’anno non potrà ospitare le competizioni Uefa: “L’abbiamo visitato ieri prima di salire in Valseriana per il precampionato, sarà bellissimo esultare sotto la nuova Curva Nord – dice -. Ci aspetta una stagione entusiasmante, piena di sfide ad alto livello. Personalmente non vedo l’ora di misurarmi coi migliori. Il sogno è marcare Messi e giocare ad Anfield,Camp Nou e Bernabeu”.