(ANSA) – GENOVA, 12 LUG – Stimoli per oltre 13 milioni a sostegno dell’occupazione dalla Regione Liguria: la Giunta ha approvato quattro delibere con bonus per 5,8 milioni per le imprese che assumono, con il potenziamento dei centri per l’impiego e con una dotazione di 8 milioni per un bando rivolto ai disoccupati sopra i 30 anni. “Il tema del lavoro e dell’occupazione è sempre al centro della nostra azione politica e amministrativa”, ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti. “Con le risorse che sblocchiamo oggi puntiamo a migliorare l’efficienza dei centri per l’impiego e a premiare sia le aziende che assumono in uno dei settori trainanti della nostra economia, il turismo, sia quelle che puntano sui lavoratori ‘over 30’. Non vogliamo lasciare nessuno indietro”. L’assessore al Lavoro Gianni Berrino ha sottolineato che già il ‘Nuovo patto per il lavoro nel turismo’ ha prodotto “ottimi” risultati, con oltre mille contratti della durata minima di 8 mesi nel settore alberghiero e balneare. Ora i fondi sono riservati a premiare le imprese che assumono gli allievi da percorsi formativi per il turismo. “Con il progetto Pascal integriamo ‘Garanzia Giovani’ andando a coprire la fascia di disoccupati ultratrentenni – ha aggiunto Berrino -. Con gli ulteriori bonus assunzionali vogliamo dare un contributo concreto alle imprese e ai lavoratori in cerca di occupazione”. (ANSA).