(ANSA) – NAPOLI, 12 LUG – Un saluto e il coro “Ciro, Ciro”, l’attesa per l’arrivo di Manolas e Insigne, i selfie di Milik. Il ritiro del Napoli entra nel vivo con lo sbarco a Dimaro dei big della squadra e con la prima amichevole, in programma domani pomeriggio contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Tra la folla dei tifosi, Ancelotti prosegue la preparazione, fiducioso nell’ arrivo dei nazionali ma anche con l’orecchio al mercato, con la trattativa per James Rodriguez ma anche la caccia a Elmas, l’obiettivo più vicino, dal Fenerbahce, per rafforzare il centrocampo dopo l’addio di Diawara. Sono arrivati intanto in Trentino Dries Mertens e Arek Milik. E una foto sui social ha annunciato anche l’imminente arrivo in ritiro di Lorenzo Insigne che ha pubblicato su Istagram una sua foto in campo con la fascia di capitano. Domani sbarca in Trentino anche il greco Manolas. Già arrivati Mario Rui, Hysay e Zielinski ma solo quest’ultimo ha certezza di restare, mentre i due esterni sono sul mercato, come pure lo è Marko Rog.