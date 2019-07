(ANSA) – LECCE, 12 LUG – Ancora presentazioni in casa del Lecce neo promosso in Serie A. Dopo Benzar e Shakhov ieri, nel pomeriggio è stata la volta dei nuovi arrivi: il portiere Gabriel Vasconcelos Ferriera e il difensore Luca Rosettini. Il direttore sportivo Mauro Meluso ha sottolineato come “seppur con storie differenti, entrambi hanno in comune un gran voglia di rivincita e arrivano a Lecce con forti e grandi motivazioni. Gabriel è nel suo momento migliore e si giocherà alla pari il posto con gli altri portieri in organico. Rossettini è un giocatore di comprovata esperienza nella massima serie, che conoscevo già per averlo avuto con me a Padova”.