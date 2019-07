(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Parte la nuova avventura della Lazio con Simone Inzaghi alla guida. Dopo le visite mediche di squadra e staff tecnico svolte in questi giorni a Roma e concluse oggi, in serata i biancocelesti si trasferiranno ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro per il 12/o anno di fila. I biancocelesti resteranno in Veneto fino al 27 luglio. La prima già il 14 contro la selezione dell’Auronzo, poi il 17 con la Selezione Cadore, il 21 contro la Triestina, il 24 con l’Entella e il 27 con il Mantova. In ritiro Inzaghi, alla quarta stagione alla Lazio, avrà a disposizione tutti i big compresi i nuovi acquisti Lazzari (ufficializzato oggi con relativo trasferimento alla Spal di Murgia), Vavro e Adekanye.