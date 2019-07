(ANSA) – ROMA, 12 LUG – “Oggi Chiara è giustamente molto arrabbiata per un’occasione di investimento che ha perso Torino, in cui ci sono anche responsabilità dei consiglieri M5S di maggioranza. Alcuni giornali dicono addirittura che voglia dimettersi da Sindaco. Qualsiasi decisione prenderà io starò sempre dalla sua parte. Dalla parte di chi, con il buon senso, ogni giorno passa il tempo a costruire una nuova Italia e non a demolire”. Così parlando della sindaca di Torino, Chiara Appendino, il capo politico del M5s e vicepremier Luigi Di Maio in un post.