CARACAS – Il complesso sportivo “La Guacamaya” del rione capitolino Las Mercedes ospiterà un nuovo tryout della New Winners, nota agenzia di scouting che dal 2012 promuove la pratica del calcio nel paese. Questa scuola di calcio ha un’alleanza con la ISM Accademy e la SportX entrambi con sede a Perugia.

Caracas sarà sede dell’evento il 20 ed il 21 luglio quando saranno selezionati 65 giocatori che parteciperanno ad una sessione di allenamento il 24 luglio. Da questo stage verranno selezionati 25 calciatori per la finalissima. I migliori voleranno a Perugia.

Dalla prima edizione, che si é svolta nei campetti di calcio del Centro Italiano Venezolano di Caracas, sono stati 71 i tryout. La New Winners é andata a caccia di talenti in diversi angoli del Venezuela come a Mérida e Nueva Esparta. All’estero i suoi tryout sono stati organizzati a Bogotá, Ciudad de Panamá, Ciudad de México, Miami e Perugia.

Sono 3.005 i calciatori che si sono messi in mostra in questi sette anni, 208 sono stati selezionati e 109 hanno effettuato degli stage con squadre come Empoli, Perugia, Cuneo, Arezzo, Gubbio ed altre.

Nei tryout precedenti sono usciti calciatori come Samuel Barberi (attualmente in forza al Monagas), Giuseppe Saladino (Metropolitanos), Cristian Casseres (New York Red Bulls), Tino Danesi (SC Palazzolo), Alessia Bianchini (Deportivo Petare), Christian Larotonda (Metropolitanos).

“Le alleanze con la ISM Accademy e la SportX sono molto importanti, vuol dire che i ragazzi che saranno selezionati avranno l’opportunità di essere visionati da più scout. Noi vogliamo fare in modo che il talento venezuelano abbia sempre maggiori possibilità di entrare in un mondo cosí competitivo come quello europeo” confessa l’italo-venezuelano Enrique Veloccia, uno degli allenatori e scouter che lavora per queste agenzie.

Chi vorrà partecipare al Tryout dovrà scaricare un modulo nei social network, sul sito web www.newinners.com o mandare una mail info@newinners.com

(di Fioravante De Simone)