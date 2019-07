(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Fa discutere il passaggio di Antoine Griezmann dall’Atletico Madrid al Barcellona, che ha pagato i 120 milioni della clausola rescissoria per avere il giocatore. I media spagnoli, in particolare il quotidiano As, sottolineano che c’è un grosso però al passaggio dell’attaccante francese: è legato al fatto che il club ‘colchonero’ chiede il pagamento di altri 80 milioni ai blaugrana, accusati di aver avviato la trattativa con il giocatore già in primavera, quando invece la clausola era ancora di 200 milioni (il primo luglio sarebbe scesa a 120). Il Barcellona e Griezmann, che a metà maggio ha comunicato all’Atletico Madrid di volersene andare, secondo quanto afferma il giornale, si sarebbero messi d’accordo per aspettare che il prezzo della clausola scendesse e concludere così l’affare. L’Atletico Madrid ha fatto sapere che denuncerà il club blaugrana e il giocatore alla Fifa. Intanto, il Mundo Deportivo annuncia che Griezmann firmerà un quinquennale con una clausola di 800 milioni e sarà presentato domani.