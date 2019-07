(ANSA) – IMPERIA, 13 LUG – Un camionista romeno risultato poi ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull’ Autostrada dei Fiori, tra Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere uscito da una piazzola di sosta rischiando diverse volte un incidente con i veicoli che procedevano nella direzione giusta. E’ accaduto la scorsa notte. L’uomo è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale che gli ha sequestrato il tir. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’ autotrasportatore si fosse fermato per una pausa sulla carreggiata in direzione di Genova. Dopo avere cenato è ripartito imboccando l’autostrada contromano. Il tir è stato segnalato alla polizia da automobilisti in preda al panico che gli hanno suonato e lampeggiato. L’uomo, che aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 1,80 g/l, è riuscito a invertire la marcia all’altezza di un by pass utilizzato da polizia e operatori dell’Autostrada. A quel punto, quand’era ormai nei pressi della Barriera di Ventimiglia, è stato fermato e denunciato.