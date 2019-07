(ANSA) – RAVENNA, 13 LUG – Un motociclista forlivese di 28 anni è morto sul colpo in un incidente stradale che ieri sera a Castiglione, nel Ravennate, ha visto coinvolto la sua Harley-Davidson e una ambulanza di un’associazione di volontariato della zona, la Croce Giallo Blu. La ragazza che viaggiava con lui sulla moto, una 27enne originaria di Forlì è stata ricoverata in gravi condizioni. Illeso ma sotto choc l’autista dell’ambulanza, un cervese 69enne. Le analisi tossicologiche hanno dato esito negativo. Lo schianto è avvenuto alle 22.15: la moto viaggiava sula Statale 254 (via delle Saline) quando, per cause ancora al vaglio, all’incrocio con via Salara Comunale si è scontrata con l’ambulanza che, giungendo dalla direzione opposta, stava svoltando a sinistra per fare ritorno alla sede nella vicina Cannuzzo. Nell’impatto è rimasto danneggiato un terzo veicolo: una Volvo guidata da un 25enne che però non ha avuto alcun ruolo nella dinamica dell’incidente mortale. Sul posto, oltre alla polizia municipale di Cervia per i rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri e i soccorritori del 118. (ANSA).