(ANSA) – TORINO, 13 LUG – Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa, accolto dall’entusiasmo dei tifosi della Juventus. L’attaccante portoghese ha terminato le proprie vacanze e stamattina si è recato al J-Medical, così come il centrocampista francese Matuidi, per sostenere le visite mediche. Ronaldo è stato accolto dai cori dei tifosi che gli chiedevano a gran voce la Champions League: CR7 si è fermato a firmare autografi, godendosi l’abbraccio dei suoi tifosi. Il fuoriclasse portoghese scenderà in campo questo pomeriggio per il primo allenamento agli ordini di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Juventus.