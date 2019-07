(ANSA) – NUORO, 13 LUG – Tragedia all’alba a San Teodoro, nella costa del nuorese. Un giovane di 27 anni, Gianluca Mossa, originario del paese, è annegato nelle acque del litorale di Isuledda. Il fatto è avvenuto intorno alle cinque. Secondo una prima ricostruzione il giovane si sarebbe buttato in mare per recuperare un amo, mentre pescava, e non sarebbe più riemerso forse a causa di un malore. Inutili i soccorsi del 118 arrivati sul posto dopo una chiamata dalla spiaggia. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 27enne. Sul posto anche le forze dell’ordine che cercano di ricostruire la tragedia.