(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Continua il momento magico di Bebe Vio nella Coppa del mondo di scherma paralimpica. La paralimpionica, campionessa iridata ed europea in carica, ha vinto anche la tappa di Varsavia del circuito di Coppa del mondo di fioretto femminile Categoria B. Bebe Vio ha firmato un ‘percorso netto’, superando nei quarti la bielorussa Makrytskaya (15-2), in semifinale la cinese Rong Xiao (15-3), prima di avere ragione nell’assalto finale dell’altra cinese, Jingjing Zhou (15-9). Per l’azzurra si tratta del quarto successo consecutivo, il quinto in una stagione che l’ha vista al secondo posto soltanto nella tappa di Kyoto.