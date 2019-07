(ANSA) – ROMA, 13 LUG – La Roma rende noto di avere raggiunto un accordo per la cessione, a titolo definitivo, al Flamengo, Gerson Santos Da Silva. Il club brasiliano ha pagato il cartellino del centrocampista 11,8 milioni. Il club giallorosso comunica, inoltre, che, in caso di futuro trasferimento a titolo definitivo del giocatore a un altro club, incasserà il 10% del prezzo della cessione in eccesso rispetto al corrispettivo fisso pagato per l’acquisto. Nei giorni scorsi Gerson aveva rifiutato il trasferimento in Russia, dichiarando di voler rientrare in patria, dopo una stagione trascorsa con la maglia della Fiorentina.