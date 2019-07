(ANSA) – VENEZIA, 13 LUG – Massimo Galli sarà assistant coach di Walter De Raffaele nella panchina dei campioni d’Italia di basket dell’Umana Reyer Venezia. Nato a Varese il 26 agosto 1960, è stato capo allenatore della VL Pesaro in Serie A fino a gennaio. Nella lunga carriera in panchina, iniziata nel 1995, è stato head coach nelle giovanili della Pallacanestro Varese (quattro scudetti), Campus Varese (B2), Busto Arsizio (B2), Bisceglie (A dilettanti), Rimini (LegaDue), Forlì (DNA Gold) e Chieti (LNP Silver e A2). Da assistente ha fatto parte degli staff di Varese (scudetto, e Supercoppa italiana come head coach), Rimini (LegaDue), Biella (Serie A), Sant’Antimo (LegaDue) e Forlì (LegaDue). A livello di Nazionali ha vinto l’argento Under 19 da assistant coach alla World Cup 2017 in Egitto ed è stato assistente dell’Under 18 azzurra maschile e della Nazionale femminile. “Sono molto orgoglioso e felice – afferma Galli – E’ una grande soddisfazione che il club Campione d’Italia mi voglia nel proprio staff”.