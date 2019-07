(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – “Io non gioco mai per non perdere, senno’ perdo: cosi’ nel calcio, cosi’ nella vita. Battero’ la leucemia, e lo farò per mia moglie, per la mia famiglia, per chi mi vuole bene”: Sinisa Mihajlovic non ha trattenuto le lacrime, dopo aver annunciato da Casteldebole di avere la leucemia. “E’ una forma attaccabile, si può guarire – ha detto il tecnico del Bologna – E io la battero’. Ma ho bisogno dell’aiuto di tutti quelli che mi vogliono bene”.