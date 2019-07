(ANSA) – GENOVA, 13 LUG – Prima uscita del nuovo Genoa di Andreazzoli che a Neustift (Austria) ha sconfitto 9-0 i dilettanti locali dello Stubai. Il neo tecnico rossoblù ha provato quasi tutti i giocatori della rosa compreso l’ultimo arrivato, Cassata, entrato nella ripresa. In entrambi i tempi di gioco il Genoa si è schierato con il 3-5-2. Nel primo tempo la coppia d’attacco è stata Pinamonti-Favilli, nella ripresa Sanabria-Kouamé. Assente per un fastidio muscolare il difensore El Yamiq. Oltre 500 i tifosi che hanno applaudito a lungo la squadra. Palla a terra e fraseggi continui sin dai primi minuti con gli esterni molto impegnati, così si è presentata la squadra di Andreazzoli che nel primo tempo è andato a segno con Pinamonti, tre volte, Favilli e Criscito. Nella ripresa, con ritmi in calo, in gol Sanabria, Romero e Kouamé (doppietta). Buoni gli esordi con la prima squadra degli ex primavera Rovella e Rizzo; tra i più attivi l’esterno Barreca e Pandev provato nell’inedito ruolo di regista di centrocampo.