(ANSA) – PIACENZA, 13 LUG – Il campione di motonautica Alex Cremona è gravemente ferito, dopo essersi schiantato con il suo motoscafo contro la riva durante una corsa in riva al Po, nella bassa piacentina, nel comune di Monticelli, durante il Gp europeo di motonautica. La gara è stata sospesa dai commissari e sul posto è atterrata l’eliambulanza del 118 che lo ha trasportato in volo d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell’incidente devono ancora essere chiarite, ma non si esclude un guasto tecnico al motoscafo. (ANSA).