(ANSA) – ROMA, 13 LUG – Domani ad Amatrice c’è il Memorial “Ko al terremoto”, a cui collaborano il tecnico di boxe Matteo Merlino e la Federazione Pugilistica Italiana. L’evento è patrocinato da Coni Lazio, Cip Lazio e dagli enti locali. E’ un progetto che, nelle edizioni precedenti, ha visto il raggiungimento di traguardi come la consegna di fontanelle in ghisa e la donazione di un’ambulanza. Anche quest’anno protagonisti saranno lo sport e la solidarietà, con l’obiettivo di non dimenticare e contribuire a ripristinare quella normalità che dopo il terremoto si è persa. A tal fine verrà incentivato uno “shopping solidale” per aiutare i commercianti, che faticano a ripartire. Tante le iniziative previste per la giornata. Per la ‘maratona’ pugilistica, coordinata da Merlino, saliranno sul ring del Palazzetto dello Sport molti atleti, con un torneo interregionale (Lazio, Abruzzo e Marche), che coinvolgerà anche ragazzi con sindrome di down. Al termine seguirà una partita di calcio, tra il Frosinone di Alessandro Nesta e l’Amatrice.