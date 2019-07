(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Straordinari! Uomini veri, coraggiosi, che hanno dato tutto. Ragazzi da oro, anche se il campo ci ha dato il bronzo. Che comunque è stato un grandissimo risultato visto che il gruppo è stato costituito in pochi giorni e il tempo per lavorare è stato davvero minimo”. Il giorno dopo Italia-Russia e la conquista della medaglia di bronzo da parte della Nazionale Universitaria, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, è ancora più entusiasta del risultato : “Voglio sottolineare il lavoro di tutti a partire dal tecnico, Daniele Arrigoni. Tutti hanno dato il massimo e il risultato che portiamo a casa è ottimo: questa medaglia di bronzo è la base da cui ricominciare”. Quasi tutti i giocatori tra qualche giorno andranno in ritiro con le rispettive squadre di appartenenza e 2Anche questo va sottolineato” – continua Ghirelli -. Chi è partito con Arrigoni credeva in questa avventura e l’ha vissuta con lo spirito giusto senza lamentarsi o creare problemi. Così si crea un gruppo e si arriva alle conquiste. Si riparte da questa medaglia di bronzo per puntare a obiettivi ancora più prestigiosi. Dobbiamo prendere esempio dal Giappone e dalla sua organizzazione. Loro per vincere questa Universiade lavorano da tempo. E già domani penseranno alla prossima. Noi, l’Italia, dobbiamo programmare, basta improvvisare”, conclude Ghirelli.