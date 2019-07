(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Quinto posto delle azzurre Linda Cerruti e Costanza Ferro nella finale del duo tecnico ai Mondiali 2019 di nuoto sincronizzato in corso a Gwangju, vinta dal duo russo Svetlana Romashina-Svetlana Kolesnichenko. Medaglia d’argento per le cinesi Wenyan Sun e Xuechen Huang e bronzo per le ucraine Anastasiya Savchuk e Marta Fiedina. Cerruti e Ferro, sulle note di “Song from Humans and Machine” di Michele Braga, sono riuscite per la prima volta per un duo azzurro a superare quota 90 punti ai mondiali, confermando così il quinto posto delle eliminatorie.