(ANSA) – TORINO, 14 LUG – Manca davvero soltanto più l’annuncio ufficiale, in arrivo tra domani e martedì, non prima delle visite mediche, ma l’affare De Ligt è ormai concluso. Il difensore olandese passerà dall’Ajax alla Juventus, per 70 milioni di euro più bonus, con l’aggiunta di una decina di milioni che il club bianconero dovrà sborsare per la ‘provvigione’ del procuratore Mino Raiola. L’annuncio di De Ligt potrebbe quindi essere fatto il 16 luglio, nell’esatto primo anniversario dello presentazione in pompa magna di Cristiano Ronaldo, all’indomani dello sbarco di CR7 a Torino. L’olandese partirà quindi con la squadra per la lunga trasferta in Asia, per le prime partite dell’International Champions Cup, avversari il Tottenham e l’Inter.