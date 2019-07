(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Lascerò Vittoria. Dopo questa tragedia non riesco più a vivere in questa città”. Lo ha detto Alessandro D’Antonio, il padre di Alessio, a chiusura delle orazioni funebri per il figlio, travolto e ucciso da un Suv mentre giocava davanti casa con il cuginetto deceduto anche lui stamane. Arrivato sull’altare stremato, senza più lacrime, ha gridato la sua rabbia. “Non riesco più ad entrare nella mia casa”. “Chiedo e pretendo giustizia per mio figlio”, ha aggiunto il papà della giovane vittima.