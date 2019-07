(ANSA) – NEW YORK, 14 LUG – La situazione e’ tornata completamente alla normalità a New York dopo che gran parte di Manhattan è rimasta al buio per oltre tre ore, con almeno 72mila utenti senza corrente elettrica. Ora e’ il momento delle polemiche, con il sindaco Bill de Blasio e il governatore dello stato Andrew Cuomo che chiedono un’indagine su quanto accaduto. “E’ una cosa inaccettabile in una citta’ come la nostra – ha detto Cuomo – stavolta siamo stato fortunati ma poteva andare molto peggio”. Qualche polemica anche su de Blasio che al momento dei fatti si trovava in Iowa per la campagna elettorale per le presidenziali, salvo poi rientrare di corsa a New York.