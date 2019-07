(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Di Forza ne abbiamo tanta ma, con il vostro Amore, siamo imbattibili. Grazie a tutti”. E’ il post che Arianna Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic, pubblica su Instagram, all’indomani della conferenza stampa in cui l’allenatore del Bologna ha annunciato di avere la leucemia e si è detto pronto “a sconfiggerla, per la mia famiglia e per mia moglie”. Arianna Mihajlovic ringrazia per tutti i messaggi di solidarietà con una foto che la ritrae abbracciata al marito, sorridenti, e riproduce il suo messaggio anche in serbo. Il post ha subito ricevuto decine di risposte di affetto, tra cui il calciatore serbo della Lazio Milinkovic Savic, Serse Cosmi, Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e tanti connazionali del tecnico di Vukovar.