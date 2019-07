(ANSA) – ROMA, 14 LUG – “Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura che mi aspetta. Con il Barcellona voglio fare cose importanti, vincere tutto, perché gli obiettivi di questo club sono anche i miei. Ero molto entusiasta di venire a giocare qui, sono molto felice e non vedo l’ora di cominciare. Il Barca è un grande club, cercherò di fare in modo che diventi ancora più grande. Non vedo l’ora di giocare al Camp Nou”. Queste le prime parole di Antoine Griezmann, pronunciate attraverso i canali ufficiali del club blaugrana. Il francese è stato presentato oggi, esibendosi nei primi palleggi sul terreno del Camp Nou, davanti ai tifosi. L’attaccante arriva dall’Atletico Madrid e, attorno al suo trasferimento, è in atto una lunga querelle legata al pagamento della clausola rescissoria, che prima era di 200 e poi è diventata di 120 milioni.