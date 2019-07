(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Si è conclusa, con il successo di Mascalzone Latino, la Invitational Smeralda 888. Alle spalle dei vincitori si sono piazzati Beda e Millenium Falcon. L’evento, in programma da venerdì a oggi, ha visto la flotta delle Smeralda 888 completare due delle tre prove in programma, a causa delle condizioni meteo che ieri non hanno reso possibile alcuna sfida. Stamattina, per via del vento leggero, il Comitato di regata ha issato a terra il segnale di intelligenza per poi ammainarlo alle 11,30 e far partire la prova di giornata. I sei team partecipanti hanno così chiuso l’evento con un percorso a bastone, accompagnati da un vento da est che soffiava a 10 nodi. Mascalzone Latino di Achille Onorato vince questa edizione della Invitational Smeralda 888 grazie a due vittorie su due, con a bordo il tattico Tommaso Chieffi. Segue, distaccato di due punti, Beda di Timifey Sukhotin, davanti a Millenium Falcon di Marco Favale, terzo.