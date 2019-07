(ANSA) – ROMA, 14 LUG – L’Italia è campione d’Europa Under 18 femminile di basket. Le azzurre guidate dal coach Roberto Riccardi hanno battuto l’Ungheria per 70-62 nella finale disputata a Sarajevo. L’Italia comincia fortissimo e il 21-8 dei primi 10′ è un bottino che si porterà dietro fino all’intervallo (42-29). Le cose si complicano nel terzo quarto, quando l’Ungheria si riavvicina pericolosamente. Nulla da fare, però: l’Italia riprende il filo del discorso e porta a termine il compito, chiudendo d’autorità. Top scorer di giornata Alessandra Orsili e Giulia Natali, entrambe con 19 punti, 6 punti per Ilaria Panzera, che però mette insieme 11 rimbalzi e 7 assist. Dopo avere dominato la prima fase, vincendo il proprio girone (3/0), l’Italia ha superato la Bielorussia e battuto la Spagna nei quarti. Ieri il largo successo sulla Russia, che è valso la possibilità di giocarsi la finalissima. Sette vittorie su sette per una medaglia d’oro molto più che meritata, anche per l’atteggiamento visto in campo.