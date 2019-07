(ANSA) – GENOVA, 14 LUG – Il Leicester ha offerto 18 milioni, più bonus, per il centrocampista della Sampdoria, Dennis Praet, ma il club ligure avrebbe detto no a questa proposta, la prima che arriva per il nazionale belga. Infatti, la Sampdoria vuole almeno 25 milioni per cedere il giocatore, che era finito nel mirino dell’Arsenal qualche settimana fa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Valencia che, però, non ha ancora presentato una proposta ai dirigenti blucerchiati. Il ragazzo è stato convocato dall’allenatore Eusebio Di Francesco per il ritiro di Ponte di Legno, quindi una sua eventuale cessione non sarà così immediata.