(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Primo titolo in carriera sul PGA Tour per Dylan Frittelli che, con 263 (-21) colpi, vince il John Deere Classic e stacca il pass per l’Open Championship. “E’ una grande emozione – la gioia del player sudafricano – non vedo l’ora di giocare il Major al fianco di tanti campioni”. A Silvis, nell’Illinois, successo in rimonta per il ventinovenne di Johannesburg, che ha battuto in volata l’americano Russell Henley, secondo con 265 (-21). Terzo posto per Andrew Landry (266, -18), quarto per Chris Stroud e Collin Morikawa (267, -17), tra le giovani promesse emergenti del massimo circuito americano. Top 10 per il cileno Joaquin Niemann (decimo con 269, -15), sedicesima piazza per il norvegese Viktor Hovland (270, -14).