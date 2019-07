(ANSA) – SONDRIO, 15 LUG – Temperatura e clima autunnale dalla notte nel Nord della Lombardia, in particolare in provincia di Sondrio. Sul fondovalle sta piovendo in modo incessante mentre alle quote superiori ai 2200 metri in Valtellina e Valchiavenna ha iniziato a nevicare. Crollo delle temperature nell’ordine di 15 gradi sull’intero territorio provinciale. (ANSA).