(ANSA) – MOSCA, 15 LUG – Il capo del gigante del colosso russo del petrolio Rosneft, Igor Sechin, ha chiesto al governo russo agevolazioni fiscali per 2,6 trilioni di rubli (36,6 miliardi di euro) per investire fino a 120 miliardi di euro nell’esplorazione dei giacimenti petroliferi dell’Artico: lo riporta il quotidiano liberale Vedomosti citando una lettera di Sechin a Putin che risale alla fine del mese scorso. Vedomosti cita due fonti secondo cui il leader del Cremlino avrebbe chiesto al premier Dmitri Medvedev di studiare la proposta. Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso incentivi e benefit per incoraggiare lo sfruttamento economico e commerciale dell’Artide e per lo sviluppo della Rotta marittima del Nord. Igor Sechin dice di aspettarsi che la produzione di petrolio nella regione raggiunga i 100 milioni di tonnellate entro il 2030.