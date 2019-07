– (ANSA) NAPOLI, 15 LUG – “Quest’anno possiamo puntare a qualcosa di fantastico. Abbiamo una rosa molto forte e stanno arrivando giocatori di livello grandissimo. Il mio sogno è lo scudetto”. Lo ha detto il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski nel corso di un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli da ritiro di Dimaro. “Faremo di tutto – ha aggiunto il polacco – per far contenti tifosi, giocando bene e vincendo le partite. Sappiamo che lo scudetto sarebbe una cosa speciale per noi, per i tifosi, per tutto il popolo napoletano, meritano questa soddisfazione e speriamo che quest’anno gliela diamo in un campionato che sarà più interessante perché oltre alla Juventus c’è anche l’Inter che già era una grande squadra ma ora con Conte avrà qualcosa in più”.