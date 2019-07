(ANSA) – ROMA, 15 LUG – L’ex sottosegretario all’Economia Armando Siri partecipa al vertice convocato da Matteo Salvini al Viminale e finisce nel mirino del Pd, che incalza in particolare il M5S. “Vorrei far sapere a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte che all’incontro di questa mattina al Viminale, tra Salvini e le parti sociali accanto al Ministro siede il senatore Siri, come se niente fosse successo, come un sottosegretario qualsiasi. E i CinqueStelle stanno a guardare…”, scrive su Twitter il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo, allegando la foto dell’incontro al Viminale. “La presenza di Siri all’incontro con i sindacati? Dimostra che è un incontro politico – è però la replica di fonti 5S – non di governo. Quindi scevro da ogni carattere istituzionale”.