(ANSA) – BELGRADO, 15 LUG – La stampa serba esalta oggi Novak Djokovic per la quinta vittoria a Wimbledon ottenuta ieri in un incontro-maratona memorabile contro la leggenda vivente Roger Federer e con un pubblico decisamente avverso. “Novak è il re del tennis”, titola il quotidiano belgradese Blic, che ammette tuttavia come Federer abbia giocato in modo impeccabile. “Per gran parte dell’incontro è stato il migliore e i due match-ball mancati hanno dell’incredibile. Eppure, non li ha sfruttati al meglio”, scrive il giornale. Per Vecernje Novosti si tratta della “Quinta corona per il re”, mentre per il tabloid Informer, “Novak ha vinto contro Federer e contro il pubblico”, decisamente dalla parte del campione svizzero. Un aspetto questo sul quale si sofferma Politika, autorevole quotidiano della capitale, che parla di “partita storica”. “Tutto era contro Djokovic – un avversario che detiene il record di vittorie a Wimbledon, due match-point per lo svizzero, un pubblico del tutto schierato con il suo rivale”.