(ANSA) – LONDRA, 15 LUG – Prima la gioia sul Centrale, in serata i festeggiamenti nella tradizionale cena di gala in onore dei vincitori dei Championships: si è conclusa tra brindisi e balli la domenica trionfale di Novak Djokovic. Vestito in inappuntabile smoking, il serbo n.1 è stato l’ospite d’onore della serata. Presente anche la vincitrice del torneo donne, la romena Simona Halep, in abito lungo scuro. Numerosi i campioni del passato, tra i quali Rod Laver e Tim Henman, che sono intervenuti per rendere omaggio al cinque volte campione di Wimbledon.