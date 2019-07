(ANSA) – MILANO, 15 LUG – Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti ai pm di Milano Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione LombardiaRussia indagato per corruzione internazionale. Il faccia a faccia tra Savoini e i pm Gaetano Ruta e Sergio Spadaro si è tenuto in una sede esterna al Palazzo di Giustizia di Milano. Non era presente il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale.