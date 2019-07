(ANSA) – NEW YORK, 15 LUG – Le deputate della “sinistra radicale dovrebbero chiedere scusa al paese e a Israele per il linguaggio che hanno usato e per le terribili cose che hanno detto. Molti sono arrabbiati con loro e con le loro loro disgustose azioni”. Lo twitta Donald Trump tornando ad attaccare, senza nominarle, le deputate democratiche progressiste appartenenti a minoranze e guidate da Alexandria Ocasio-Cortez. “E’ così triste vedere i democratici schierarsi con persone che parlano male del nostro Paese e che odiano Israele”, twitta il presidente, che poi rincara la dose: “Se non sono contente di stare qui, possono andarsene”. La speaker Nancy Pelosi annuncia una risoluzione per condannare i tweet razzisti di Donald Trump rivolti alle quattro deputate. “Il nostro gruppo continuerà a rispondere a questi attacchi disgustosi”, ha scritto. Critiche a Trump anche da Theresa May, che parla di attacchi “inaccettabili”. “Non sono preoccupato se ci sono persone che pensano che i miei tweet sono razzisti”, risponde il presidente.