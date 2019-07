(ANSA) – ROMA, 15 LUG – Il 2 agosto è la data di deadline per l’accordo tra Coni e Sport e Salute sul contratto di servizio. È quanto emerso dalla riunione informale tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e la maggioranza dei presidenti di federazioni avvenuta nel pomeriggio a Palazzo H. Diversi gli argomenti trattati in vista di Giunta e Consiglio nazionale di domani. Tra questi, lo sviluppo e i contenuti del dialogo tra il Comitato olimpico nazionale italiano e la nuova società Sport e Salute che dovrebbe portare alla stipula del nuovo contratto di servizio tra le due istituzioni. Ai presidenti è stato comunicato che in caso di auspicato accordo, il 2 agosto andrà in scena una Giunta straordinaria, in caso contrario oltre alla Giunta verrà indetto anche un consiglio nazionale straordinario.