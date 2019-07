(ANSA) – ATENE, 16 LUG – Un giovane greco di 27 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di avere ucciso sull’isola di Creta una scienziata americana di 59 anni che lavorava per l’istituto tedesco Max Planck di Dresda, Suzanne Eaton. Il cadavere della donna era stato trovato l’8 luglio scorso in un tunnel utilizzato come deposito durante la seconda guerra mondiale, a sei giorni dalla sua scomparsa. L’uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, è uno dei dieci interrogati durante il fine settimana nell’ambito delle indagini sulla morte di Suzanne Eaton. La polizia non ha rivelato il nome dell’arrestato in attesa della decisione sulla convalida. L’uomo, pare un agricoltore del posto, è stato interrogato a La Canea, città sulla costa nord-occidentale dell’isola. Suzanne Eaton, una biologa molecolare di 59 anni, stava partecipando a una conferenza sull’isola quando è improvvisamente scomparsa. Uscita per fare jogging, non era più rientrata nè aveva dato notizie di sè.