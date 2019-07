(ANSA) – ROMA, 16 LUG – Niente da fare per i due azzurri impegnati nella 10 km in acque libere ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud. Gregorio Paltrinieri ha chiuso al sesto posto, mentre Mario Sanzullo solo nono. Piazzamenti che consentono comunque ai due italiani di qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’oro è andato al tedesco Florian Wellbrock, davanti al francese Marc-Antoine Olivier, argento, e al connazionale Rob Muffels, bronzo. (ANSA).