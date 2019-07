CARACAS – Salomón Rondón (29 anni), attaccante venezuelano che nell’ultima stagione ha giocato in Premier League con il Newcastle United, potrebbe fare le valige per andare a vivere una nuova esperienza nel campionato cinese con la maglia del Dailan Yifang.

Nei giorni scorsi, i “falchi blu” hanno annunciato come nuovo allenatore lo spagnolo Rafael Benítez. Stando a quanto é stato riferito dall’emittente Sky Sport, tra le richieste dell’ex Napoli ed Inter ci sarebbe proprio Rondón.

Il calciatore nato 29 anni fa a Caracas sa cosa vuol dire giocare sotto gli origini di Benitez. Hanno lavorato insieme nella stagione 2018-2019 nel Newcastle United. Con la maglia dei Magpies ha messo a segno 12 reti ed ha servito 7 assist in 33 gare disputate.

Anche se il campionato cinese non é uguale alla Premier League o la Liga avrà come compagni di squadra pezzi da novanta come l’ex Napoli Marek Hamsik e l’ex Atlético Madrid Ferreira Carrasco.

Añor e Rosales sono sul mercato. Ci sono altri due calciatori venezuelani che potrebbero cambiare squadra questa estate, sono Juan Pablo Añor (25 anni) e Roberto Rosales (30 anni). Entrambi erano tra i convocati della Vinotinto nella Coppa America che si é appena conclusa in Brasile. I cartellini di Añor e Rosales sono del Malaga, ma nell’ultima stagione hanno giocato in prestito rispettivamente con l’Huesca ed Espanyol.

“Juanpi” ha iniziato la stagione con il Malaga disputando 15 gare in Segunda División e segnando un gol. Poi, nel mercato di riparazione é stato trasferito al Huesca in Primera División giocando 14 partite e segnando 2 reti.

Dal canto suo, Roberto Rosales ha disputato 21 gare con l’Espanyol segnando 3 reti e servendo un assist. Per acquistare l’ex Caracas si sono fatti avanti Leganés e Maiorca, mentre per Añor il Málaga é in attesa di acquirenti.

