Si augura di vivere una nuova stagione televisiva intensa come accaduto negli ultimi anni. Amadeus nell’intervista rilasciata al nostro giornale ha spiegato in che modo si sta caricando in vista del rientro a settembre. Il presentatore di tanti popolari programmi rimane uno dei volti più amati della Rai e sembra il favorito per la conduzione del Festival di Sanremo numero 70 anche se a “La Voce” ha detto: “Ancora non so niente”.

Intanto nei giorni scorsi è convolato a nozze con la showgirl Giovanna Civitillo e adesso sta preparando la nuova edizione de ‘I soliti ignoti’. “Dai primi di settembre – ha detto Amadeus – dopo il TG1 vi aspettiamo con il famoso parente misterioso. Amo fare trasmissioni quotidiane perché ti portano nelle case della gente e ti fanno diventare uno di famiglia”.

La trasmissione “I soliti ignoti” troverà spazio anche nei palinsesti di Rai Italia, il canale per gli italiani all’estero.

