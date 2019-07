(ANSA) – PERUGIA, 16 LUG – Una ventottenne straniera ma con passaporto italiano è stata trovata morta nella notte a Perugia nei pressi dell’incrocio tra via Marzia e Indipendenza, ai piedi di un alto muraglione a ridosso del quale si trova uno dei belvedere lungo la principale strada di accesso al centro del capoluogo umbro. La polizia ipotizza una caduta accidentale o un suicidio. Il corpo è stato trovato dal personale della Gesenu, l’azienda di igiene urbana. E’ intervenuto quindi il personale della questura che non ha rilevato sul corpo segni evidenti di violenza. I primi accertamenti medici portano quindi a una morte in seguito alla caduta della quale non ci sono al momento testimoni. Saranno comunque eseguiti altri accertamenti medico-legali per stabilire con certezza le cause della morte. Non ancora chiaro per quale motivo la giovane fosse a Perugia. Nei giorni scorsi un altro ragazzo era rimasto gravemente ferito cadendo dallo stesso muraglione. In quel caso è emerso che si è trattato di un incidente.