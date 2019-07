(ANSA) – MILANO, 16 LUG – Nel giorno della partenza dell’Inter per la tournée in Asia, Mauro Icardi è arrivato poco fa ad Appiano Gentile per iniziare gli allenamenti in solitaria. L’ex capitano nerazzurro infatti non è stato convocato per le amichevoli asiatiche e rimarrà quindi a Milano per proseguire “il suo percorso di ricondizionamento atletico”, come reso noto dall’Inter nei giorni scorsi. L’argentino si allenerà quindi da solo alla Pinetina, in attesa di novità sul suo futuro.