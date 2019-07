(ANSA) – BOLOGNA, 16 LUG – Hanno vinto 100mila euro al SuperEnalotto, ma non sono andati a ritirare la vincita: se non lo faranno entro venerdì, la perderanno. Due ricevitorie in Romagna, una a San Leo (Rimini) e una a Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) sono alla ricerca dei due fortunati smemorati. Come riporta il Resto del Carlino, i due hanno i biglietti vincenti dell’iniziativa di SuperEnalotto ‘Superstar Pasqua 100×100’, con, appunto, 100 premi da 100mila euro. La Sisal ha fissato nel 19 luglio il termine per incassare la vincita. Il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, ha lanciato una proposta: “Perché non cambiare il regolamento e fare in modo che le mancate vincite vengano reinvestite nel settore sociale direttamente sul territorio da dove provengono i biglietti vincenti?”. (ANSA).