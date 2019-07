(ANSA) – MILANO, 16 LUG – ‘Ogni coppia può’ è lo slogan, o meglio l’hashtag, con cui Actionaid lancia una campagna di comunicazione per le adozioni a distanza. Si chiama Thila e vive in Senegal la bambina che da oggi, grazie ad ActionAid, potrà essere sostenuta a distanza dalla coppia Salvini-Di Maio. Stamattina – spiegano da ActionAid – è stato infatti consegnato nelle sedi di partito dei due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio il dossier di attivazione del sostegno a distanza a loro nome, con le informazioni relative alla bimba e al contesto in cui vive. “Prendersi cura e esercitare la propria responsabilità verso i più piccoli e indifesi, ovunque essi siano. È questo il terreno su cui sfidiamo i due leader” afferma Raffaella Lebano, vicesegretaria di ActionAid. In piazzale Baiamonti, vicino alla zona milanese di Chinatown, è apparso un enorme cartellone pubblicitario con la foto di Luigi Di Maio e Matteo Salvini e la scritta ‘Affideresti un bimbo o una bimba a una coppia del genere? Noi sì’ con l’hashtag ognicoppiapuò.