(ANSA) – APECCHIO (PESARO URBINO), 16 LUG – La nube di fumo derivata dalle fiamme divampate in cucina, aveva saturato un’abitazione ad Apecchio nella zona di Urbino dove vivono un’anziana ultranovantenne disabile e il figlio 68enne: i due sono stati portati in salvo da un vigile del fuoco in congedo, che si trovava da quelle parti per caso, aiutato da un passante. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio che ha causato l’inagibilità temporanea della casa. L’anziana, che ha riportato ustioni agli arti inferiori, e il figlio, lievemente intossicato, sono stati trasportati all’ospedale di Urbino per le cure del caso. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.