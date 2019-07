CARACAS – La scorsa settima c’era stato un fulmine a ciel sereno: la Liga Venezolana de Baseball Profesional (LVBP) annuncia che il campionato inizierà a noviembre! Questa notizia ha generato tante polemiche tra gli amanti della pelota. Per questo motivo c’é stata una riunione tra i membri della LVBP e il ministero dello Sport.

Dopo questo conclave é stato deciso che il campionato 2019-2020 inizierà nel mese d’ottobre ed avrà un calendario con 49 o 52 gare. La scorsa settimana era stato deciso che le gare sarebbero state 42 per ogni team (21 in casa ed altrettante in trasferta).

Le otto protagoniste della Liga Venezolana de Baseball Profesional: Águilas del Zulia, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Caribes de Oriente, Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, Tiburones de La Guaira e Tigres de Aragua avevano deciso che per ridurre i costi la decisione migliore era tagliare la durata della regular season.

Una delle principali problematiche erano le trasferte a Maracaibo (nello stato Zulia) e Porlamar (nello stato Nueva Esparta).

Stando ai rumors ci dovrebbero essere meno gare durante la settimana, in questo modo i costi si ridurrebbero. Ma l’idea è far iniziare il campionato nel mese d’ottobre.

Com’é noto il torneo 2019 – 2020 si giocherà in onore di Vitico Davalillo, José Castillo, Luis Valbuena e Luis Aparicio.

Davalillo é stato uno dei migliori giocatori venezuelani, in 30 stagioni disputate ha messo a segno 1.505 hits ed ha lasciato una media battuta di 325. Nella pelota creola ha difeso le maglie di Leones del Caracas, Industriales de Valencia, Tiburones de La Guaira, Llaneros de Portuguesa (meglio noti come TibuLeones) e Tigres de Aragua. Grazie alla sua storia nel torneo locale, lo stadio di Cabimas ha il suo nome. Ha giocato durante 16 anni anche nella Major League Baseball.

Tra le altre novità, da questa stagione é stato instaurato il “Día de Luis Aparicio”, sarà l’11 novembre. Va ricordato che Aparicio é l’unico venezuelano nella Hall of Fame di Cooperstown e la data é stata scelta per ricordare il suo numero di maglia: l’undici.

Il 7 dicembre si renderà omaggio a José “el hacha” Castillo e Luis Valbuena, giocatori scomparsi tragicamente nella scorsa stagione in un incidente stradale, nel giorno del primo anniversario della loro morte.

(di Fioravante De Simone)